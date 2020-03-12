AA

Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Amfibi devriyelerinden görüntüler- Zırhlı araçlarla devriye- Zodyak botların devriyelerinden görüntüler

Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyorEDİRNE (AA) - Yunanistan'ın geri itmelerinin önüne geçmek amacıyla görevlendirilen özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden devam ediyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi bölgede görev yapıyor.Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren ve 24 saat esasına göre çalışan özel harekat polisleri, geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.- Amfibiler hem karada hem sudaHem karada hem de suda görev yapabilen amfibi devriyeleri de önlerindeki her türlü engeli aşarak sınırdaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.