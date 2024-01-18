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        Haberler Spor Futbol Yunanistan Kupası'nda eski Galatasaraylılar karşılaşıyor - Futbol Haberleri

        Yunanistan Kupası'nda eski Galatasaraylılar karşılaşıyor

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:42
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        Eski Galatasaraylılar karşı karşıya!
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        Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi.

        Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

        Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda normal süresi 0-0 biten maçta Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

        Böylece Terim, Yunan ekibinin başında çıktığı 5. resmi müsabakada da mağlup olmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken, Yunanistan Kupası'nda ise 1 maçta berabere kaldı, 1 müsabakayı da penaltılarla kazandı.

        ÇEYREK FİNALDE RAKİP ATROMİTOS

        Fatih Terimli Panathinaikos'un, kupada çeyrek finaldeki rakibi Atromitos Athens oldu. Atromitos'u 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Galatasaray forması giyen Sasa Ilic çalıştırıyor.

        Ilic, Yunanistan Ligi ve kupada çıktığı 13 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, mağlup olmadı.

        Eski Galatasaraylıların karşı karşıya geleceği Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.

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