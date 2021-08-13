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Yunanistan orman yangınlarının ardından yeni bakan atandı

Geçtiğimiz günlerde daha fazla yangın söndürme uçağı satın almak ve ormancılık yönetiminin elden geçirilmesine kadar bir dizi adım atmaya söz verdiğini duyuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki orman yangınları ile ilişkili öfkeyi yatıştırmak için doğal afetlerden sorumlu olacak yeni bir bakan atadı.

Yunanistan orman yangınlarının ardından yeni bakan atandı
Yunanistan’da kabine değişikliği
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Reuters / HABERTURK.COM

Binlerce hektarlık ormanı kül eden yangınların ardından atanan isim, Doğal Afetlerden Sorumlu Bakan Christos Triantopoulos.

ChristosTriantopoulos hâlihazırda Ekonomi Politikası Genel Sekreteri görevindeydi.

AA ve Cumhuriyet’in aktardığı haberlere göre, Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Yardımcısı Ioannis Oikonomou, başbakan yardımcısı ve hükûmet sözcüsü olarak atanırken Oikonomou'nun boş kalan yerine ise Dijital İletişim Bakan Yardımcısı Giorgos Stylios getirildi.

NE OLMUŞTU?

Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ormanların yeniden ağaçlandırılması için 500 milyon avro ayrıldığını ve gerektiği takdirde AB bütçesinden mali destek alacağını vurgulamıştı.

Yunanistan'da halkın, yangın söndürme çalışmalarındaki yetersizlikten dolayı şikâyet etmesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in de yangın söndürme çalışmalarında ‘‘olası zafiyetlerden'' dolayı özür dilemesine yol açtı.

Miçotakis, gelecekteki yangınlar için dersler alınacağını sözlerine eklerken acil servis hizmetlerinin hayatları korumada başarılı olduğu parantezini de açmıştı. Tahliye politikası nedeniyle eleştirilere maruz kalan Miçotakis, ‘‘Organize tahliye politikamız işe yaradı’’ ifadelerini kullandı.

Başbakan Miçotakis, Yunanistan'daki eleştirilerin ardından daha fazla yangın söndürme uçağı satın almak ve ormancılık yönetiminin elden geçirilmesine kadar bir dizi adım atmaya söz verdiğini de duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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