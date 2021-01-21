Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Yunanistan Parlamentosu'ndan, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasına onay

Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde ülkenin kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Yunanistan Parlamentosu'ndan, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasına onay
AA

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören tasarı yapılan açık oylama sonucu kabul edildi.

AA'nın haberine göre; Başbakan Kiryakos Miçotakis, oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak, bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü.

GİRİT ADASI'NIN DOĞUSUNDA DA KARA SULARINI GENİŞLETME PLANI

Atina'nın, İyon Denizi'nin yanı sıra diğer deniz bölgelerinde de bu hakkını saklı tuttuğunu iddia eden Miçotakis, bundan sonraki aşamada Girit Adası'nın doğusunda da benzer şekilde kara sularını genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Yunanistan ve İtalya, 9 Ağustos 2020'de İyon Denizi’nde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararname, Yunanistan Resmi Gazetesi'nde 27 Aralık 2020'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu deniz bölgesinde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısı, 9 Ocak'ta milletvekillerinin tartışması için Yunanistan Parlamentosu'na sunulmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mecliste dün yaptığı konuşmada, "Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de Demokratlar Senato'da çoğunluğu ele geçirdi
DÜNYADemokratlar Senato'da da çoğunluğu ele geçirdi
Son dakika... ABD Başkanı Biden ilk kararnamelerini yayımladı!
DÜNYAABD Başkanı Biden ilk kararnamelerini yayımladı!
Trump'ın aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi
DÜNYATrump için 'Özel Servis' iddiası!
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı
DÜNYALady Gaga ve Jennifer Lopez Biden'ın yemin töreninde ...
Dünya medyası Biden'ın yemin törenini nasıl gördü?
DÜNYADünya medyasından Biden yorumları!
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, Biden'a tebrik mesajı
DÜNYATürkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, Biden'a ...
New York'ta aracında silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı
DÜNYANew York'ta bir kişinin aracında silah ve mühimmat ...
Çin Pompeo dahil 28 ABD'liyi yaptırım listesine aldı
DÜNYABakanlığı bitti, Çin Pompeo'yu yaptırım listesine ...
Dışişleri İsrail'i Doğu Kudüs nedeniyle kınadı!
DÜNYADışişleri'nden İsrail'e kınama!
ABD'de son durum: Lady Gaga, ABD Milli Marşı’nı okudu! Son dakika ABD haberleri
DÜNYALady Gaga, ABD Milli Marşı’nı okudu!