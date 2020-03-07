Yunanistan, sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti (5) - EDİRNE

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.
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