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Yunanistan yargısından bir skandal hamle daha

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, hain darbe girişimi sonrasında 4 bini aşkın FETÖ mensubuna kucak açan ve 8 firari FETÖ’cü darbeciye siyasi oturum hakkı tanıyan Yunan Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın yeni bir skandal karara imza atmak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

19.10.2018 - 08:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun 1994 yılında şehit edilmesi ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na 1991 yılında suikast düzenlenmesi hadiselerine aktif olarak katılmış olan 17 Kasım terör örgütü üyesi Savvas Ksiros'un serbest kalması için ön hazırlıkların başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye'ye karşı eylemlere kalkışan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye kucak açan ve üyelerinin ülke genelinde serbest dolaşımına izin veren Yunan Adalet bakanlığı makamları, şimdi de bir diplomatımızı şehit eden ve bir diplomatımıza da suikast düzenleyen 17 Kasım terör örgütüne katılmaktan beş kez müebbet hapse mahkum edilmiş bulunan Savvas Ksiros'un şartlı tahliye başvurusunu işleme aldığı öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ksiros'un avukatlarının tahliye talebinde Ceza Kanunu'nun 110A sayılı maddesine atıfta bulunulduğu, daha önce aynı terör örgütü üyesi Aristidis Floros'un da benzer bir başvurusunun olduğu öğrenildi.

Terörist Savvas Ksiros, başvurusunda yaşadığı sağlık problemlerine atıfta bulunuyor. Diplomatik kaynaklar, Ksiros'un yüzde 98 oranında engelli olduğunu ve KEPA (Engellilik Belgelendirme Merkezi) tarafından sağlanan bir belge ile baş vurduğunu belirttiler.

 

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