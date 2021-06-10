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Yunanistan’da canavarca bulunan iş reformu yasasına protesto

Binlerce Yunanlı, Atina’da ülkede yeni çıkacak iş reformu yasasını protesto etti. Ülkede çıkacak olan yeni yasanın işçi haklarını baltalayacağını belirten sol muhalefet ve sendikalar, muhafazakâr hükûmetin reform tasarısını protesto etmek için sokağa döküldü.

Yunanistan’da canavarca bulunan iş reformu yasasına protesto
Yunanistan’da iş kanunu reformuna protesto
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Reuters / HABERTURK.COM

Yunanistan’ın en büyük özel ve kamu sektöründen sendikalar, toplu taşımayı durma noktasına getiren ve feribotların limanlara yanaşmasını engelleyen bir grev düzenledi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, feribot için ‘‘Geçmeyecek’’ ifadesini kullandı.

Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis'in geçtiğimiz aylarda, modası geçmiş çalışma yasaların değiştireceğini açıklamış, ülkede yeni iş kanunu bazı kesimlerce tepki toplamıştı.

Bu ay oylanacak tasarının taraftarları, ülkede 1982’ye dayanan iş kanunu tasarısının yenilenmesiyle birlikte yeni tasarının vergisiz çalışma, sömürü düzeni, ücretsiz fazla mesai ve kayıt dışı çalışma ile mücadele edeceğini söyleyerek yeni reformun gerekliliğini vurgulamıştı.

ÜLKEDE YENİ İŞ REFORMU NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan’da sunulan yeni iş kanun tasarısı, sekiz saatlik iş gününe esneklik getiriyor. Bu esneklikte çalışanların bir günde 10 saate kadar çalışabilmesi veya ertesi gün daha az çalışmasına izin vermeyi kapsıyor.

Aynı zamanda işçilere mesai saatleri dışında, izin günlerde gelen e-posta ve mailleri kontrol etmeme veya herhangi bir işi üstlenmeme olanağı tanıyor.

Çalışanların çalışma saatlerinde izlenmesi için ‘‘dijital çalışma kartı’’ uygulamasını getirmeyi planlıyor.

TEPKİLER NEDEN?

Yunanistan'ın Devlet Memurları Konfederasyonu, hükûmetin bu hamlesini sekiz saatlik çalışma gününü 10 saate çıkarmak ve beş günlük çalışma haftasını toplu iş sözleşmeleriyle iptal etmek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyesi birçok kişi Yunanistan Çalışma Bakanlığı önünde protesto yapmıştı.

Yunanistan'da sol görüşlü Syriza Partisi de yasa tasarısını canavarca olarak nitelendirdi. Bu hamlenin çalışanın haklarını kısıtlayacağını ve sekiz saatlik iş günü kaldırılmasının daha uzun mesai saatlerine yol açabileceğini söylemişti.

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