Yunanistan’da öldürülen Türk tır şoförünün katilleri yakalandı

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AA

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, Atina Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen araştırma sonucunda, Aspropirgos bölgesinde 8 Nisan’da gerçekleştirilen 51 yaşındaki Türk tır şoförünün ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri olduğu belirlenen ikisi 18 yaşın altında 5 kişiden 4’ünün tutuklandığı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, kesici aletlerle işlenen cinayetin soygun amacı ile yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Haklarında dava dosyası hazırlanan 4 zanlının yetkili savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

- Mola verdiği park yerinde aracında ölü bulunmuştu

Manisa merkezli firmada, tır şoförü olarak çalışan Ali Kılınç, teslimat için gittiği Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarındaki Aspropirgos bölgesinde dinlenmek için mola verdiği park yerinde aracında ölü bulunmuştu.

Yapılan incelemede, Kılınç’ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.