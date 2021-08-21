Yunanistan’dan Türkiye sınırına çelik duvar 0:00 / 0:00

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40 kilometrelik duvara ilişkin Chrisochoidis, ‘‘Sınırlarımız dokunulmaz kalacak’’ ifadesini kullandı. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine Afgan göçmenlerin sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yaptığı sırada geldi.

Yunanistan, yasa dışı yollardan gelen Afganları geri gönderebileceğini söyledi.

Independent Türkçe, ''Yunanistan'ın Edirne sınırında 30 kilometre dikenli tele ilaveten Dedeağaç bölgesinde de 40 kilometrelik 5 metre yüksekliğinde çelik duvarın inşasını'' bitirdiğini yazmıştı.

Erdoğan-Miçotakis telefon görüşmesinde, ‘‘Afganistan’dan ayrılan vatandaşların sayısındaki kesin bir artışın herkes için ciddi bir zorluk oluşturabileceği’’ gündemi öne çıkmıştı.

Afganistan’ın Taliban örgütü tarafından ele geçirilmesinin ardından çoğu kişi, hayatlarından endişe duyması nedeniyle ülkeden çeşitli yollarla ayrılmaya çalışıyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir kriz, 2015 yılında Orta Doğu'daki farklı aktörlerin dahil olduğu savaş yıkımından kaçan bir milyondan fazla insanın Türkiye'den AB'ye geçtiği ve şemsiye bir terim olarak kullanılan ‘‘göçmen krizi'' olarak adlandırılan dönemde yaşandı.

Yunanistan’ın reddettiği ancak uluslararası basına yansıyan geri itme uygulamaları ve Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası ile birlikte iki ülke arasında kriz derinleşmişti.