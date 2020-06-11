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Yünsa'dan virüslere karşı koruyan kumaş üretimi

Yünsa, Antiviral Apre yöntemiyle ürettiği kumaşlarda solunum yollarıyla bulaşan virüslere karşı yüzde 98 koruma sağladığını açıkladı. Hisseleri yüzde 9'un üzerinde yükseldi

Yünsa
Reuters / HABERTURK.COM

Yünsa virüslere karşı Antiviral Apre uygulama testlerini kumaşlar üzerinde tamamlandığını ve üretimine başlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG'den (İsviçre) aldığımız onaylar doğrultusunda, Antiviral Apre tekniği ile kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı yüzde 98 oranında koruma sağlanmaktadır" denildi.

Açıklamanın ardından Yünsa hisseleri yüzde 9.97 yükseldi.

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