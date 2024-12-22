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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Altyapıdan yetiştim, hedeflerim var! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün: Altyapıdan yetiştim, hedeflerim var!

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:39
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        "Altyapıdan yetiştim, hedeflerim var!"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası konuştu.

        İşte genç yıldızın açıklamalarından satır başları:

        Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaadeden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun.

        "ALTYAPIDAN YETİŞTİM, HEDEFLERİM VAR"

        Galatasaray altyapısından yetişmiş bir olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum.

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