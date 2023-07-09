Yunus Akgün: Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama...

Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen sezonun şampiyonluğunun en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Yunus bu sezon daha farklı bir performans sergileyeceğini söylerken, "Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon." ifadelerini kullandı.