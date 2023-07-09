Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yunus Akgün: Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama...

        Galatasaray'ın Avusturya kampında gerçekleştireceği ilk antrenman öncesinde Yunus Akgün basın mensuplarına yapacağı açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 12:48
        "Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama..."
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Geçen sezonun şampiyonluğunun en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Yunus bu sezon daha farklı bir performans sergileyeceğini söylerken, "Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon." ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ OLAN ORALARDA KALMASI"

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için de konuşan Yunus milli futbolcu için şu sözleri söyledi:

        "Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum."

        "HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"

        Aynı zamanda Galatasaray'ın ilk hazırlık maçında Hull City'e karşı sahaya kaptan olarak çıkan Yunus, "Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim. Gelecek sezonun kampı da çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." sözlerini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü