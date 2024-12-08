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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Barış Alper hüngür hüngür ağladı - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün: Barış Alper hüngür hüngür ağladı

        Galatasaray'ın formda oyuncularından Yunus Akgün, 3-2'lik Sivasspor galibiyetinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:15
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        "Barış Alper hüngür hüngür ağladı"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "BARIŞ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

        Yunus Akgün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık.

        Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem.

        Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

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