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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Yunus Akgün: Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün: Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz

        A Milli Takım futbolcusu Yunus Akgün, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Galler maçı öncesi konuştu. Galler'in iyi bir takım olduğunu belirten Yunus, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağımızı umuyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:15
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        "Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz"
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        A Milli Futbol Takımı oyuncularından Yunus Akgün, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yarın Kayseri'de yapacakları maça çok iyi hazırlandıklarını, taraftarın da desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

        Maçın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yunus Akgün, Galler'in zor bir rakip olduğunu ve bunun farkında olarak sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın bizim için çok önemli bir maç. Çünkü kazandığımız takdirde gruptan lider olarak çıkacağız." diye konuştu.

        Dünya Kupası'na katılmanın her futbolcunun hayali olduğunu anlatan 24 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

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        "İyi çalıştık, maça iyi hazırlandık. Galler zor bir rakip bunu biliyoruz, farkındayız. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımızı umuyorum. Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir, katılmayı çok istiyoruz. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizin farkındayız. Çok kaliteli bir takımız. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak çok önemli, bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

        "BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR SÜREÇ BAŞLADI"

        Milli takımda bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yunus, "İki kamp önce milli takıma gelememiştim. Hocamla konuşmuştum, daha çok süre alan oyuncuları tercih ediyordu." ifadelerini kullandı.

        Kendisi için şu anda her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Yunus Akgün, şöyle konuştu:

        "O dönemde ben süre bulamıyordum. Gelmediğim için daha fazla hırslanmıştım. O süreçte daha fazla bireysel çalışmaya fırsatım oldu. Ardından Kerem Aktürkoğlu kardeşimin bir transferi oldu. Onun boşluğunda bir şans buldum. O şansı en iyi şekilde değerlendirdim. Ondan sonra benim için çok güzel bir süreç başladı. Şu anda benim için her şey çok güzel gidiyor. Yarın Galler maçımız var, inşallah onu kazanıp gruptan lider çıkarız."

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