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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün siftah yaptı - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün siftah yaptı

        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gaziantep FK'ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:43 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:43
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        Yunus Akgün siftah yaptı!
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        Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park’ta Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti.

        Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi’nin verdiği topu alan Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi.

        24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig’de 5 maçta da forma giyen Yunus 2’sine 11’de başladı.

        Karşılaşmada 11’de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

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