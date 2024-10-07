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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün sonunda patladı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün sonunda patladı!

        2000 jenerasyonunun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün, yıllardır beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Son haftalarda 11'e yerleşen milli yıldız dördüncü golünü kaydetti

        Giriş: 07.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:43
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        Yunus Akgün sonunda patladı!
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        Galatasaray, Süper Lig’in sekizinci haftasında Alanyaspor’u konuk ederken 3 puanı golcüler değil; Yunus Akgün getirdi.

        Bu sezona Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech’in gerisinde giren Yunus önce 11’e yerleşti; devamında yıldızlaşmaya başladı.

        Ertelenen Gaziantep FK maçında bu sezonki ilk golünü kaydeden Yunus, Fenerbahçe derbisinde de sahanın yıldızlarından olmuş; devamındaki PAOK maçında gol serisine devam etmişti.

        RFS karşısında da şık bir gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında da Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.

        Galatasaray kariyerindeki gol sayısını şimdiden yakalayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı taraftarın merakla beklediği patlamayı da gerçekleştirdi.

        Adana Demirspor’da kiralık oynadığı dönemde dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe döndükten sonra formayı kaptırmış ve geçen sezonu da Leicester City’de kiralık geçirmişti.

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