"Yunus ekibi"nin gösteri provası ilgiyle izlendi - KIRKLARELİ

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda motorize ekiplerin prova yaptığını gören vatandaşlar, burada toplandı.Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını ilgiyle izledi.Polis memurları, vatandaşlara "Ekiplerin gelecek hafta gösteri sunacağını, bu nedenle prova yaptıklarını" söyledi.Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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