Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Kahramanmaraş'ta sahne aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Kahramanmaraş'ta sahne aldı

Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ve müzik ekiplerinin hazırladıkları program Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Kahramanmaraş'ta sahne aldı
AA

Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan müzik ve tiyatro ekipleri, gösterilerini Suriye'den sonra "Sanat varsa umut var" sloganıyla Türkiye'ye taşıdı.

İsmini Zeytin Dalı Harekatından alan, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kahramanmaraş Konaklama Merkezi'nde sahnelenen "Zeytin Ağacı" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Etkinliğe canlı bağlantıyla katılan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuşmasında, tebessümün sadaka sayıldığı bir medeniyetin mensupları olduklarını anlattı. Ateş, şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce arada sınır olmadan birlikte yaşıyorduk. Bize göre insanoğlunun nihai hedefi ihsandır. Yani iyi ve güzeli yaygınlaştırmaktır. Bugün insanları tebessüm ettirebildiysek, bugün güzeli yani etik ve estetiği sanat yoluyla öne çıkartabildiysek bunda tabii ki sanata inanmış, barışa inanmış ve iyiliğe inanmış Suriyeli kardeşlerimizin rolü büyük. Ancak savaş o kadar çok uzadı ki artık buna bir dur demek gerekiyor. Onun için biz Cumhurbaşkanlığımızın verdiği görev doğrultusunda 6 ay önce Afrin'de kurduğumuz merkez ile Türkiye ve Suriye arasında yeniden insani bağları kurmak ve sanat yoluyla barışı esenliği yaygınlaştırmak istiyoruz."

YEE Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, "Zeytin Ağacı" ismini verdikleri tiyatro oyunun Mardin'den sonra Kahramanmaraş'ta sahnelendiğini hatırlattı.

Oyunun çok beğenildiğini belirten Çıtak, oyunun bundan sonraki süreçte Türkiye ve Suriye'nin değişik yerlerinde sahnelenmesini hedeflediklerini söyledi.

Çıtak, ayrıca önceliklerinin Türkçe öğretim merkezleri ve üniversitelerle yapmış oldukları protokollerle Türkçeyi bölgede etkin konuşulan bir dil haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Oyunun gün içerisinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tekrar sahne alacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME