Yunus Emre Enstitüsü dijital ortamda nisan ayında 1 milyon kişiyle buluştu

AA

Yunus Emre Enstitüsü (YEE),dijital ortamda gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan dünyanın farklı toplumlarından 1 milyondan fazla katılımcıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kurulan YEE, koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın birçok yerinde hayatlarını eve sığdıran insanlarla, sosyal medya hesapları üzerinden buluşuyor.

Kültürden bilime, sanattan spora geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği programlarla 7'den 70'e her yaştan bireye hitap eden YEE, sosyal medyada yalnızca nisan ayında 1 milyonu aşkın katılımcıyla bir araya geldi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, en büyük mirasın kültür olduğuna dikkati çekerek, "Fakat miras, yenisini üretmediğiniz takdirde, adeta kendisini yok eder. Çünkü mirası bekletemezsiniz. Kültürü üretip, taze tüketmeniz gerekiyor. Biz de bugünlerde faaliyetlerimizin tamamını dijital ortama taşıyarak kültür üretmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş, dijital ortamda gerçekleşen etkinliklerin zaman ve mekan sorununu da ortadan kaldırdığını belirterek, "Böylelikle Enstitü olarak kültür üretmeyi ve bunları tüm dünyanın istifadesine sunarak Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırmayı sürdürüyoruz." dedi.

- Düşünce, eğitim ve bilim etkinlikleri

YEE, kişisel, ulusal ve bölgesel çıkarları ve farklılıkları bir kenara bırakarak, dünyanın iyiliği için düşünce üretmek ve bu üretilen düşünceyi bütün insanlıkla paylaşmak amacıyla hazırladığı "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" isimli programla, her hafta Türkiye'nin seçkin isimlerini ağırlıyor.

Programa bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yazar Alev Alatlı ve Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar katıldı.

YEE, Türkçe öğrenimine devam etmek isteyenlere hizmet vermeye devam ediyor.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yeni nesil bir ders aracı olan Z-kitap uygulaması, Türkçe Öğretim Portalı, yurt dışı merkezler tarafından yürütülen yaklaşık 300 dijital kurs ve 36 konuşma kulübü ile YEE, toplam 196 ülkeden yaklaşık 500 bini aşkın kişiye dijital ortamda hizmet veriyor.

YEE, düzenlediği 'Uluslararası Konuşma Kulübü' ile, dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenen katılımcılara, belirlenen konu ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşma imkanı ve Türkçe pratik yapma fırsatı da sunuyor.

Ayırca YEE, koronavirüsle mücadelede hızlı ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı karşılamak, yüz binlerce hayatı kurtarmak için zamanla yarışan doktorlara, bilim insanlarına, medikal malzeme üreticilerine ve ilgili tüm kesimin çalışmalarına hız katmak amacıyla, bilgi kirliliğinden arındırılmış bilimsel çalışmaları tek bir platformda (covid19.tabipacademy.com) topladı.

- Müzik, film ve radyo etkinlikleri

Kosovalı sanatçıların katıldığı, Enstitü tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Kosovalı sağlık çalışanları için Türkçe ve Arnavutça şarkılar seslendirildi.

YEE, ayrıca Türk film ve dizilerine olan ilgiyi devam ettirmek amacıyla, "Türk Film Haftası" konseptiyle Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerindeki yerel televizyon kanallarında her çarşamba bir Türk filmi gösterimi yapıyor.

Enstitü bünyesinde "http://turkceninsesi.yee.org.tr" adresinden yayın yapan "Türkçenin Sesi Radyosu" da, "Ramazan Medeniyeti", "Ramazan Günlüğü", "Ramazan Meydanı", "Söz Ola" ve "Ne Var Ne Yok" isimli programlarla Türk medeniyetinin kökleri tarihe uzanan dil, kültür ve sanat birikimini aktarıyor.

- Çeşitli etkinlikler

YEE, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve milli sporcuların katılımıyla, koronavirüsle mücadelede sporun önemine dikkati çekmek üzere "Evde Kal Zinde Kal" isimli program düzenledi.

Milli sporcuların koronavirüs sürecinde evlerinin kapılarını izleyicilere açtığı etkinlikte, evde spor yaşamlarına nasıl devam ettiklerine ve Türk sporunun geldiği noktaya dikkati çekildi.

YEE, kültürden bilime, filmden müziğe renkli etkinliklerin yanı sıra çeşitli özel gün ve anma etkinlikleri de düzenliyor.

Bu yıl 100'üncü yıl dönümüne özel, 5 kıtadan 100 çocuğun katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı düzenlendi. Pelin Çift'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, birlik, beraberlik ve barış mesajları veren çocuklar sevgi ve minnetlerini dünyanın her bir köşesinde bulunan yaşıtları ile paylaştı.

Ayrıca, Balkanlarda Türk kültürünün yaşatılması konusunda birçok eser ortaya koyan ve 90 yaşında vefat eden Türkolog, şair ve yazar Fahri Kaya için bir dijital anma etkinliği düzenlendi. Etkinliği binlerce kişi takip etti.