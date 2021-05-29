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Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlik Sınavı 36 ülkede 1639 kişinin katılımıyla yapıldı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bugün 36 ülke ve 40 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) 1639 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlik Sınavı 36 ülkede 1639 kişinin katılımıyla yapıldı
AA

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliliklerini belgelendirmek için gerçekleştirdiği TYS, 36 ülke ve 40 merkezde yüz yüze ve eş zamanlı yapıldı.

Yılın ilk sınavına rekor katılım önceki yıllarda olduğu gibi Azerbaycan'da gerçekleşirken, Bakü’deki YEE merkezinde yapılan sınava 1088 aday katıldı.

Türkçe Yeterlik Sınavı’nın sonuçları "sinav.yee.org.tr" internet adresinden ilan edilecek.

- İlk uygulama 2013'te gerçekleştirildi

TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere YEE Sınav Merkezi tarafından Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (CEFR) göre geliştirilen bir dil yeterlik sınavı.

16 yaş ve üzeri bireylerin 4 temel dil becerisindeki yeterliklerinin ölçüldüğü Türkçe Yeterlik Sınavı’nın ilk uygulaması 2013'te yapıldı. TYS, 2013'ten bu yana yurt dışındaki YEE merkezlerinde ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yılda 3 kez uygulanıyor. Bugüne kadar 45 ülke ve 59 sınav merkezinde gerçekleştirilen TYS’ye 15 binden fazla kişi katıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilen, birinci oturumunda okuma, dinleme, ikinci oturumunda yazma, üçüncü oturumunda ise konuşma becerilerine yönelik soruların olduğu TYS’de, başarılı olan bireyler puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanacak.

CEFR doğrultusunda geliştirilen TYS, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisini artırmakla birlikte söz konusu öğrencilerin üniversitelere kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.

- Başarılı olanlar üniversitede hazırlık sınıfından muaf

Sınavda başarılı olarak Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan kişiler Türkiye’de üniversite eğitimi alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkiye’de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler için, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

- YEE, Türkiye'nin tanıtımı konusunda büyük görev üstleniyor

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009'da faaliyetlerine başlayan YEE, Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük görev üstleniyor.

Tüm dünyada 60 merkezi bulunan YEE'nin Türkçe öğretiminden kültür-sanat etkinliklerine, Türkoloji projelerinden bilimsel iş birliği anlaşmalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine kadar uzanan geniş yelpazede çalışmaları bulunuyor.

Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefliyor.

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