Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Koronavirüs salgını sonrası maskeler hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle toplu alanlarda maske takmak virüsten korunmada en büyük faktörlerden biri.

Maskeye olan ihtiyacın artmasıyla birlikte yerli girişimciler maske üretimine başladı. A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Bu süreçte yurtdışından çok yoğun bir maske talebi aldık. Yurtdışında fabrika kurmaktansa satın aldığımız gemileri yüzen fabrikalara çevirmenin daha avantajlı olduğunu gördük. İlk etapta 3 gemi aldık. Gemilerin isimlerini ise Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina koyduk. İlk gemi bu ay sonunda New York limanına doğru yola çıkacak. Temmuz ayında ABD’ye toplamda 1.5 milyar adet maske ulaştırmış olacağız” diye konuştu.





HER ŞEY TAMAMEN YERLİ

28 gün gibi rekor bir sürede fabrikayı kurup, üretimde kullanılan makinelerin tamamen sıfırdan yerli ve milli olanaklarla tasarlandığına dikkat çeken Akkuş, “Salgın sonrası hızlıca ekip arkadaşlarımızla bir araya geldi. Ne yapabileceğimizi dair 25 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladık. Cıvatasından vidasına kadar yüzde 100 yerli makinelerimizle, tamamen ultrasonik, hijyenik ve el değmeden maske üretmeye böyle başladık” dedi.

DAKİKADA 200 MASKE ÜRETİLİYOR

Turkish Power ismini verdikleri makinelerin her birinin dakikada 200 maske ürettiği bilgisini de aktaran Akkuş, “Dünyadaki diğer emsal makineler dakikada 80 ila 100 maske üretim kapasitesine sahipken, bizim ürettiğimiz bu makineler dakikada 200 maske üretebiliyor” diye konuştu.

ABD'NİN HNER SİPARİŞİ 100 MİLYON ADET

Uğur Akkuş, Hadımköy fabrikasının üretime başlamasının ardından özellikle yurtdışından ciddi bir taleple karşılaştıklarını belirterek “Global Mask fabrikasının açılmasının ardından, özellikle Bahreyn, Rusya, İngiltere, Fransa, İrlanda, Belçika, Almanya ve ABD’den ciddi yoğun bir talep oluştu. Burada hem iç talebi karşılamamız hem de yurtdışına maske göndermemiz gerekiyordu. Özellikle İngiltere ve ABD’den aldığımız talep üzerine ekip arkadaşlarımızla oturduk bir hesap yaptık. ABD’nin her bir siparişi ortalama 100 milyon adet. Bunu üretmek için geçen süre 15 gün. Paketleyip gemiyle New York’a ulaştırmak da yaklaşık bir ay sürüyor… Böyle bakınca gemiyi fabrikaya çevirip, seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrinin daha akıllıca bir çözüm olacağında karar kıldık.” dedi.

GEMİLERİN İSMİ: YUNUS EMRE, RUMİ VE İBN-İ SİNA

Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Gemicilik sektörü pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hiçbir gemi sefere çıkamıyor. Hal böyle olunca da gemi fiyatları ciddi anlamda düştü. Yaptığımız hesaba göre fabrika kurmaktan daha avantajlı bir durum oluştu. İlk etapta 3 gemi aldık. Gemilerin isimlerini ise Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina koyduk. Bu gemilerin her birinde Turkish Power markalı 100’er adet maske üretim makinesi olacak.”

TEMMUZDA 1.5 MİLYAR MASKE ABD’YE GİDECEK

Satın aldıkları gemilerin İstanbul’daki Tuzla Gemi Tersanesi’nde üretime hazır hale getirildiğini söyleyen Akkuş, gemilerin tasarım sürecinin bittiğini, maske üretim makinelerinin montajına başlandığını söyledi. Bu ay sonunda 3 geminin birer hafta arayla yola çıkacağını anlatan Akkuş şöyle devam etti: “İlk geminin hedef limanı New York, ikinci gemi Florida ve üçüncü gemi de Kaliforniya’ya gidecek. Yolda her bir gemi minimum 500 milyon adet maske üreteceğiz. Böylece temmuzda 1.5 milyar adet maskeyi ABD’ye ulaştırmış olacağız.”

New York’a giden geminin bir yıl boyunca ABD’de kalmasını hedeflediklerini de söyleyen Uğur Akkuş, gerekli izinler için tüm başvurularımızı yaptık. İzin çıktığı takdirde bu gemimiz 1 yıl boyunca New York Limanı’na demirli bir şekilde maske üretmeye devam edecek. Diğer iki gemimizin birini Londra’ya diğerini de Latin Amerika’ya göndereceğiz.”

ÜRETİMİNİN YÜZDE 20’SİNİ HİBE ETME SÖZÜ VERDİ

Yüzen fabrika modeliyle maske ve tulum üretme işine ‘insanlık görevi’ gözüyle baktıklarını üstüne basa basa vurgulayan Uğur Akkuş, “Projemizin ismini One World (Tek Dünya) olarak belirledik. Bu ürünlerle ilgili FDA onayını alan ilk Türk firmasıyız. FDA sertifikasının haricinde CE, TÜV, İSO, SGS, Oxigen ve Type R2 belgelerini de alarak, sertifikasyon sürecini tamamladık. Hedefimiz 3 gemi ile başladığımız bu modeli kısa süre içinde 6 gemiye çıkarıp, Fas, Katar, Rusya ve İskandinav ülkelerine de aynı şekilde ulaşmak. Biliyorsunuz, dünyada 7 kıta var. Üzerinde insan yaşamının olmadığı buzullarla kaplı Antarktika’yı çıkarırsanız geriye 6 kıta kalıyor. Bu 6 gemimizin her biri, tek bir kıtaya odaklanacak. Tabiri caizse 6 kıtaya bir Türk markası olarak hayat götüreceğiz. Kurduğumuz bu yüzen fabrika modeli sayesinde üretimler seyir esnasında yapılacak. Üretim ve lojistiğe ayrılan zamandan tasarruf edilerek tüm dünyaya örnek olacak bir model hayata geçmiş olacak. ABD’nin sağlık otoritesi FDA onayıyla üreteceğimiz bu maskelerin yüzde 20’sini ilgili ülkelerdeki sosyal yardım kuruluşlarına bağışlayacağız. Bu kimliğiyle de sadece bir yüzen fabrika değil, aynı zamanda Türkiye ile dünya arasında bir dostluk köprüsü olacak.”