Yunus Mallı, ilk antrenmanına çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5´e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerde, dün akşam transferi resmen açıklanan Yunus Mallı da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.