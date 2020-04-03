TMF olarak bu zor ve sabır gerektiren günleri bir an önce aşmak için beklediklerini dile getiren Başkan Bekir Yunus Uçar, "Bu yıl ulusal ve uluslararası anlamda çok güzel ve çok büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Şu günleri atlattıktan sonra ulusal yarışlarımızda, dünya şampiyonalarında ve yollarda daha büyük coşku ile bir ve beraber olacağız. Zorunda olmadıkça evden çıkmadığımız şu günlerde yapabileceğimiz, kendimize katkı sağlayabileceğimiz güzel faaliyetlerden bir tanesi de motosiklet kültürü ile ilgili teorik bilgilerimizi tazelemek, bilgi ve dökümanları incelemek olacaktır. Sağlığımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalıyoruz, sağlıkla kalıyoruz" dedi.

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