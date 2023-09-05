Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muş Varto'dan yürek yakan haber! Hasan 2 yaşındaydı...

        Yürek yakan haber! Hasan 2 yaşındaydı...

        Muş'un Varto ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Hasan Ali Sever hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürek yakan haber! Hasan 2 yaşındaydı...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş'ta alınan bilgilere göre olay, dün saat 18.00 sıralarında, Varto ilçesinin Kültür Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi.

        4. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta