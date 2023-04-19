Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi! - Son dakika haberleri
ABONE OL

Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çanakkale'de yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi! - Son dakika haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çanakkale'de, İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk idaresindeki otomobil, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda gişelerden ayrılıp Gelibolu yönüne devam ederken kontrolden çıktı.

YÖN LEVHASININ DİREĞİNE ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre Kavakköy beldesi mevkiinde yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhasının direğine çarpan araç, hurdaya döndü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan sürücünün eşi ve oğlunun ise öldüğü belirlendi. Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz
GÜNDEM MSB duyurdu! Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz
Son dakika: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı
GÜNDEM İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı
Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?
GÜNDEM Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler
İstanbul'da yabancı uyruklu 6 kişiye DEAŞ gözaltısı
GÜNDEM İstanbul'da yabancı uyruklu 6 kişiye DEAŞ gözaltısı
İstanbul'da hareketli anlar! Üsküdar'da kafe ve restoranların yıkımını silahıyla engelledi - Güncel haberler
GÜNDEM Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi!
Eskişehir'de otobüs tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var - Güncel haberler
GÜNDEM Otobüs tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Arefe günü PTT ve kargolar açık mı? Arefede kargolar ve PTT çalışıyor mu, mesai yapacaklar mı?
GÜNDEM Arefe günü PTT ve kargolar açık mı? Belli oldu...
Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüsleri bedava mı olacak?
GÜNDEM Arefe günü ve bayramda toplu taşıma tarifesi
Bayramda nüfusu 50 bin olacak! Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da otellerin tamamı doldu! - Güncel haberler
GÜNDEM Nüfusu: 6 bin 600... Otellerin tamamı doldu! Bayramda ...
Bayramda ve arefe gününde eczaneler açık mı? 20-21 Nisan Cuma günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
GÜNDEM Bayramda ve arefe gününde eczaneler açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.