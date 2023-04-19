Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

Çanakkale'de, İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk idaresindeki otomobil, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda gişelerden ayrılıp Gelibolu yönüne devam ederken kontrolden çıktı.
YÖN LEVHASININ DİREĞİNE ÇARPTI
AA'da yer alan habere göre Kavakköy beldesi mevkiinde yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhasının direğine çarpan araç, hurdaya döndü.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
ANNE VE ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan sürücünün eşi ve oğlunun ise öldüğü belirlendi. Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.
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