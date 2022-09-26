BEN ŞARKIMI SÖYLERKEN SÖZLERİ

İçimde bir ateş yanıyor

Bedenim dar gelir oldu

Ateşime ister körüklerle gel

İster suyla

İstediğin kadar konuş benimle

İstediğin kadar yalan söyle

Beni ben yapan içimdeki sesleri

Susturamazsın

İçine girdiğin küçük kaygan deliği

Yeni ve büyük bir dünya mı sandın

İstersen bir aynayla yardım edeyim

Ama umursamazsın

Merak etmeden duramıyorum

Geceleri nasıl uyuyorsun

Beni boş ver kendine cevap ver

Lütfen bu kez dürüst olur musun?

Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın

İstersen kısıp bunu da yok sayarsın

Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın

Yüreğimdeki sesleri susturamazsın

Bir yanım seni hâlâ düşünüyor

Bir yanım sana fena kızgın

Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları

Unutturamazsın

Sakın nefret ettiğimi düşünme

Bende böyle duygular barındıramazsın

Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da

Baştan yazamazsın

Merak etmeden duramıyorum

Geceleri nasıl uyuyorsun

Beni boşver kendine cevap ver

Lütfen bu kez dürüst olur musun

Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın

İstersen kısıp bunu da yok sayarsın

Kimbilir belki gülümser belki ağlarsın

Yüreğimdeki sesleri susturamazsın