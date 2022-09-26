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Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

Şebnem Ferah; müzik yapım şirketi genel direktörü Süha Yavuz ile beraberken Yavuz ve Ebru Gündeş'in ilişkisini televizyondan öğrendi. Üç kişinin arasında geçen aşk hikâyesi, Ferah'ın "Ben Şarkımı Söylerken" isimli parçasını yazmasıyla bitti.

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  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    ŞEBNEM FERAH ARKA ARKAYA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADI

    Güçlü sesiyle tanıdığımız Şebnem Ferah, mazisinde birçok kayıp barındırıyor aslında. 24 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Ferah, bu albümde yer alan "Deli Kızım Uyan" şarkısını, o esnada komada olan ablasına yazmıştı. Albümden iki sene sonra ablasını kaybeden şarkıcı, ikinci albümünden sonra da Yalova depreminde babasını kaybetti. 
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    EBRU GÜNDEŞ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    O sıralarda 25 yaşında genç bir şarkıcı olan Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. Sahnelere birkaç ay ara verdikten sonra Gündeş yine eski günlerine döndü.

    Fotoğraf: Ebru Gündeş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneden taburcu oluyor, 1999.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    HER ŞEY YAPIM ŞİRKETİNDE BAŞLIYOR

    Bu iki ismin çakıştığı yer ise Universal Müzik. Bu yapım şirketinde arkadaş olan Şebnem Ferah ve Ebru Gündeş, 1996 yılından 2003 yılına kadar aynı yapım şirketiyle kariyerine devam etti. 
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    FERAH, YENİDEN HAYATA TUTUNUYORDU

    Bu sırada Şebnem Ferah, Universal Müzik'in Genel Direktörü Süha Yavuz ile yakınlaştı ve ikili yeni bir ilişkiye başladı. Şarkıcı geçirdiği zor günlerden sonra ilk kez hayata tutunuyordu. 2001 yılında çıkardığı Perdeler isimli albümünde ”Günaydın Sevgilim” şarkısını Yavuz'a yazmıştı.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    İHANETİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

    Çiftin ilişkisi sorunsuzca ilerlerken, Şebnem Ferah televizyondan sevgilisinin Ebru Gündeş ile beraber olduğunu öğrendi. Ferah aynı anda iki şok yaşamıştı; hem bir arkadaşıyla aldatılıyor hem de bunu bir televizyon programından öğreniyordu. Bu olayların ardından Ebru Gündeş’in "Ahdım Olsun" albümü Universal Müzik tarafından piyasaya sürüldü.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

    Ebru Gündeş, Universal Müzik’in avukatı ve Süha Yavuz’un da yakın arkadaşı Ömer Durak ile de bir ilişki yaşamıştı. Bu yüzden önce, herkes bunu bir reklam ilişkisi olarak değerlendirdi ancak ikili evlilik hazırlıkları yaptığını söyledi.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    ŞEBNEM FERAH ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORDU

    Yeni albümü milyonlarca satılan Gündeş bir tarafa, Şebnem Ferah ise evinden çıkmamayı ve insanlarla gerekli olmadığı müddetçe konuşmamayı tercih ediyordu. Şarkıcının dördüncü albümü iptal olmuştu. Ferah için tam bir düşüş dönemiydi. 
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    EVLENEMEDİLER

    Güneş ve Yavuz çifti asla evlenemedi. Oysaki, Gündeş gelinliğini bile seçmişti. Seçtiği bu gelinliği Universal Müzik’in avukatı ve Süha Yavuz’un da yakın arkadaşı Ömer Durak ile evlenirlen giydi. Çift 2002 yılında dünyaevine girdi.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    SESSİZLİĞİNİ ŞARKILARIYLA BOZDU

    Yaşadığı zor günleri Hindistan ve Amerika'ya giderek, uzun seyahatler sonrasında atlatan Ferah, Türkiye'ye yazdığı birçok şarkıyla geri döndü. Ferah, konu hakkında hiç konuşmadı. Onun yerine Universal Müzik’ten çıkan ”Kelimeler Yetse" albümünü çıkardı.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    Ben Şarkımı Söylerken isimli efsane parça, o zamandan kalan ve Ferah'ın hiç söylemediği sözlerinin bir eseri. İroniktir ki albümün yapım şirketinin başında olan Süha Yavuz, bu şarkıyı dinlemek zorunda kalmıştı.
  • Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

    BEN ŞARKIMI SÖYLERKEN SÖZLERİ

    İçimde bir ateş yanıyor

    Bedenim dar gelir oldu

    Ateşime ister körüklerle gel

    İster suyla

    İstediğin kadar konuş benimle

    İstediğin kadar yalan söyle

    Beni ben yapan içimdeki sesleri

    Susturamazsın

    İçine girdiğin küçük kaygan deliği

    Yeni ve büyük bir dünya mı sandın

    İstersen bir aynayla yardım edeyim

    Ama umursamazsın

    Merak etmeden duramıyorum

    Geceleri nasıl uyuyorsun

    Beni boş ver kendine cevap ver

    Lütfen bu kez dürüst olur musun?

    Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın

    İstersen kısıp bunu da yok sayarsın

    Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın

    Yüreğimdeki sesleri susturamazsın

    Bir yanım seni hâlâ düşünüyor

    Bir yanım sana fena kızgın

    Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları

    Unutturamazsın

    Sakın nefret ettiğimi düşünme

    Bende böyle duygular barındıramazsın

    Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da

    Baştan yazamazsın

    Merak etmeden duramıyorum

    Geceleri nasıl uyuyorsun

    Beni boşver kendine cevap ver

    Lütfen bu kez dürüst olur musun

    Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın

    İstersen kısıp bunu da yok sayarsın

    Kimbilir belki gülümser belki ağlarsın

    Yüreğimdeki sesleri susturamazsın

     

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