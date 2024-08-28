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        Haberler Gündem Güncel Yürekleri ağza getiren kaza: Anne ile bebeğinin mucize kurtuluşu | Son dakika haberleri

        Yürekleri ağza getiren kaza: Anne ile bebeğinin mucize kurtuluşu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol kenarında bebek arabasındaki bebeği ile yürüyen kadın, hızla gelerek üzerine savrulan panelvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:10
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana gelen kazada, hızla geldiği görülen panelvan araç, bu sırada yol kenarında bebek arabasındaki bebeğiyle yürüyen kadının üzerine doğru savruldu.

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        Kadın son anda hamle yaparak hem bebeğini hem kendini kurtarırken, savrulmaya devam eden panelvan karşı yönden gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.

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        Kazayı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

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        Mahalle sakinleri bu tür kazaların yolun bozuk olmasından kaynaklı yaşandığını dile getirdi.

        #Bursa
        #Kaza
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