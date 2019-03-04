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Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!

Giriş: 04.03.2019 - 12:22 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Rus blogger Yuriy Isterika, ünlülerin ya da internette meşhur olmuş fotoğrafların taklidini yaparak Instagram hesabında paylaşıyor

  • 1Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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    Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Yuriy Isterika sosyal medya paylaşımlarıyla gülmekten kırıp geçiriyor.

     

  • 2Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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    Rus blogger ünlülerin veya internette ünlenmiş fotoğrafların taklidini yaparak Instagram hesabında paylaşıyor.

  • 3Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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    Komik blogger, ilk başlarda Rus ünlülerin fotoğraflarını taklit etse de daha sonra Kraliyet Ailesi üyeleriyle ya da Emily Ratajkowski gibi ünlülerle kendince alay etmeye başladı.

     

     

  • 4Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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    Taklit ettiği Rus ünlülerden olumlu dönüşler alan Yuriy Isterika kıyafetleri yaparken bazen yiyeceklerden bazen de ev eşyalarından yararlanıyor. 

     

  • 5Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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    İşte Rus blogger'ın parodi hesabından kareler...

  • 6Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 12Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 13Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 14Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 15Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 16Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 17Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 18Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 19Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 20Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 21Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 22Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 23Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 24Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 25Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 26Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 27Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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  • 28Rus blogger Yuriy Isterika ünlüleri taklit etmek için neler yaptı neler!
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