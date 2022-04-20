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Yurt dışı lojistik ağlarına destekler belli oldu

Yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının (YLDA) kurulması ve işletilmesi amacıyla sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre göre yurt dışı lojistik dağıtım ağı kuruluşlarına 60 milyon TL'ye kadar destek verilecek

Yurt dışı lojistik ağlarına destekler belli oldu
AA

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Türkiye'nin ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuzlarını temin etmek ve önemli pazarlarla ülkenin ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik iş birliği kuruluşlarına ve kullanıcılara destek verilecek.

YLDA BAŞINA EN FAZLA 60 MİLYON TL

Buna göre, yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen, bu tesislerle entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri ile yurt dışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletilmesi giderleri yüzde 70 ve YLDA başına en fazla 60 milyon liraya kadar desteklenecek.

Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı Ticaret Bakanlığınca uygun görülen cep depolar ve tesisler için vergi, resim, harç dahil, brüt kira, ruhsat ve izin giderleri, komisyon harcamaları ve ilgili hukuki danışmanlık giderlerine ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 24 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 3 milyon lira, yurt içinde yapılan reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira desteklenecek.

YLDA'da yurt dışında istihdam edilen, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve yıllık kişi başı 600 bin lirayı geçmemek kaydıyla YLDA başına yıllık en fazla 4 milyon 800 bin liraya kadar desteklenmiş olacak.

Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve rekabet riskinden arındırılması, lojistik firmaların finansman erişiminin kolaylaştırılması ve navlun işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere, yüzde 60 oranında en fazla 3 milyon 600 bin lira tutarında destek verilecek.

EN FAZLA 5 YIL

YLDA'nın destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir projeyle Ticaret Bakanlığına başvuru yapılması ve projenin uygun bulunması gerekecek.

Söz konusu ağlar, ticaret müşavirliği, ticaret ataşeliği ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi koordinasyonuna ve denetimine tabi tutulacak.

İş birliği kuruluşları söz konusu desteklerden en fazla 5 yıl yararlandırılacak.

Bakanlık, genelgeyle belirlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, performans kriterlerini son 3 yıl boyunca karşılayan YLDA'lara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi verebilecek.

Performans kriterlerini birbirini izleyen 3 yıl boyunca karşılayamayan YLDA'lar destek kapsamından çıkarılacak.

Her yıl desteklenecek YLDA sayısı Bakanlık tarafından belirlenecek. Yıllara bağlı olmak üzere desteklenen YLDA sayısı 8'i geçemeyecek.

Destek ödemesine ilişkin olarak ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, dolaylı vergiler de dahil Türk lirası olması halinde lira, döviz cinsinden olması halinde ise ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki TCMB Kurları" listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecek.

Karar kapsamında kurulan ve işletilen YLDA'larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 yer tahsis edilecek.

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