Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,32 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %33,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %35,70 artış gösterdi.



Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,94, imalat sanayi sektöründe ise %1,31 düşüş olarak gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Aralık 2018

[2010=100]





Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %17,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,50 ile ana metaller, %2,40 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında en fazla aylık düşüş %17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Aralık 2018

[2010=100]







Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,94, imalat sanayi sektöründe ise %1,31 düşüş olarak gerçekleşti.Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %17,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,50 ile ana metaller, %2,40 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında en fazla aylık düşüş %17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.