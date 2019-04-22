Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,82 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,24, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,40 artış olarak gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mart 2019





AYLIK ARTIŞ EN FAZLA KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,34 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,89 ile metal cevherleri, yüzde 4,63 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler sektöründe gerçekleşti.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mart ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mart 2019

