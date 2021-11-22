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Buna göre, YD-ÜFE ekimde, eylül ayına kıyasla yüzde 7,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,31, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,36 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,6, imalatta yüzde 33,09 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 42, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,89, enerjide yüzde 139,16, sermaye malında yüzde 18,48 artış dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,46, imalatta yüzde 7,96 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8,15, dayanıklı tüketim malında 5,7,dayanıksız tüketim malında yüzde 6,54, enerjide yüzde 18,28, sermaye malında yüzde 6,74 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 12,47, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,76, makine ve ekipmanlar yüzde 15,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 139,16, ana metaller yüzde 63,34, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 48,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre de 22 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 4,91, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,28, ana metaller yüzde 9,41, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 8,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76 2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: