Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.

- En yüksek aylık artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında

Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,22 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15 2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63 2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90 2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73 2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35





