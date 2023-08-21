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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 15,34, yıllık yüzde 60,32 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 15,34, yıllık yüzde 60,32 arttı 

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 15,34, yıllık bazda yüzde 60,32 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 11:15
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        Yurt Dışı ÜFE yıllık yüzde 60,32 arttı 
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        Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,79 artış gerçekleşti.

        YD-ÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2023

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        YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2023

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,26, imalatta yüzde 60,43 artış olarak kayıtlara geçti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 67,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,40, enerjide yüzde 22,42, sermaye malında yüzde 72,44 artış şeklinde hesaplandı.

        YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023

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        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,34, imalatta yüzde 15,34 yükseliş olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 13,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,25, enerjide yüzde 25,60, sermaye malında yüzde 16,23 artış olarak kaydedildi.

        YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2023

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        YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,42, metal cevherleri yüzde 41,56, ana metaller yüzde 41,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 84,89, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 83,60, tütün ürünleri yüzde 81,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023

        YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller yüzde 11,74, gıda ürünleri yüzde 11,90, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,39 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 25,60, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 18,54, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 17,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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