Yurt dışı yatırımlar
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Yurt dışı yatırımlar 3 milyar dolara dayandı

Yurt içi yerleşikler, yılın 8 ayında yurt dışına 2,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaparken, pastadan en büyük payı Avrupa ülkeleri aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi yerleşikler ocak-ağustos döneminde yurt dışına 2 milyar 808 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 155 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da yüzde 30,3'lük artışa işaret etti

14.10.2018 - 09:45 | Güncelleme:  AA
Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan yatırımlara bölge bazında bakıldığında, en büyük payı Avrupa ülkelerinin aldığı görüldü.

Avrupa ülkelerine yapılan yatırımlar, 8 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,8 artarak 1 milyar 176 milyon dolardan, 1 milyar 844 milyon dolara yükseldi. Bu da yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımlarında Avrupa ülkelerinin yüzde 65,7 ile aslan payını aldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinin ardından, yurt içi yerleşiklerin doğrudan yatırım için en fazla tercih ettiği bölge Amerika oldu. Amerika bölgesine yatırımlar yüzde 0,8 artarak 659 milyon dolara ulaştı.

Yurt içi yerleşikler, 8 aylık süreçte yurt dışına doğrudan yatırımlarının 132 milyon dolarını Asya'ya, 41 milyon doları Afrika'ya ve 1 milyon dolarını da Okyanusya'ya gerçekleştirdi.

Asya bölgesi içinde yer alan Yakın ve Orta Doğu ülkelerine doğrudan yatırımlar 145 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu rakam Körfez Ülkeleri'nde 16 milyon dolarda kaldı.

YURT DIŞI YATIRIMLARIN GÖZDE ÜLKESİ HOLLANDA

Yurt içi yerleşikler tarafından yurt dışı yatırımlarda yıllardır ilk sırada yer alan Hollanda, bu yılın 8 aylık döneminde de yerini korudu.

Bu dönemde Hollanda'ya yapılan doğrudan yatırımlar 1 milyar 326 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın 8 ayına kıyasla yüzde 134,3'lük artışa işaret ederken, Avrupa ülkelerine yapılan yatırımların yüzde 72 gibi büyük bir bölümünün de Hollanda'ya gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Hollanda, yurt içi yerleşiklerin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlardan da yüzde 47 pay aldı. Bu da söz konusu ülkenin yurt içi yerleşiklerin toplam yurt dışı yatırımlarının neredeyse yarısını çektiğini gösterdi.

Yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımlarında en fazla tercih ettiği diğer bir ülke 650 milyon dolarlık yatırımı çeken ABD oldu. ABD'ye yatırımların yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece 7 milyon dolarlık artış kaydetmesi dikkati çekti.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı doğrudan yatırımlarının dönemler itibarıyla dağılımı ve yüzdesel değişimi şöyle: (milyon dolar)

BÖLGE Ocak-Ağustos 2017 Ocak-Ağustos 2018 Fark (%)
AVRUPA 1.176 1.844 56,8
AFRİKA 55 41 -25,5
AMERİKA 654 659 0,8
ASYA 266 132 -50,4
- YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ 358 145 -59,5
- KÖRFEZ ÜLKELERİ 70 16 -77,1
- DİĞER ASYA ÜLKELERİ 53 48 -9,4
OKYANUSYA VE KUTUP BÖLGESİ 0 1  
- Avustralya 0 1  
SINIFLANDIRILAMAYAN 4 131 3175,0
TOPLAM DÜNYA 2.155 2.808 30,3

 

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