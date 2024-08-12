Yurt dışına çıkacak olanlar dikkat! Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
Dış hat uçuşuyla yurt dışına gidecek Türk vatandaşı olan yolcular, bugünden itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek
Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi.
Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödemeye başladı.
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