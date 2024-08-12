Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.041,24 %1,35
        DOLAR 33,5540 %0,18
        EURO 36,6798 %0,25
        GRAM ALTIN 2.630,38 %0,46
        FAİZ 42,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,98 %1,30
        BITCOIN 58.741,00 %0,38
        GBP/TRY 42,8475 %0,14
        EUR/USD 1,0921 %0,04
        BRENT 80,14 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 4.300,66 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt dışına çıkacak olanlar dikkat! Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışına çıkacak olanlar dikkat! Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu

        Dış hat uçuşuyla yurt dışına gidecek Türk vatandaşı olan yolcular, bugünden itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi.

        Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödemeye başladı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yurt dışı çıkış harcı pulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat