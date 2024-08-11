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        Haberler Gündem Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat

        Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat

        Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları 00.00 itibariyle harç puluna 500 lira ödeyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:55
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        Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat
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        Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

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