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Yurt dışına kaçırılan karo çini, 19 yıl sonra Türkiye'de

Anadolu'nun nadir örneklerinden olan ve 2003'te yurt dışına kaçırılan, 16'ncı yüzyıl eseri karo çini, Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde satışı durdurularak Türkiye'ye getirildi. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenen çini, kısa süre sonra çalındığı yer olan Adana Seyhan Ulu Camii'ne gönderilecek

Yurt dışına kaçırılan karo çini, 19 yıl sonra Türkiye'de
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca çalınan vakıf eseri, yoğun uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirildi.

DHA'nın haberine göre 16'ncı yüzyıldan bugüne kadar korunan ve paha biçilemeyen karo çini, Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanan ve ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşa'nın 1541'de yapımını tamamlattığı Adana Seyhan Ulu Camii'nden 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca sökülüp, yurt dışına kaçırıldı.

LONDRA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu, ilgili kurumlarla irtibat kurup, eserin Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde olduğunu tespit etti.

Anadolu'nun nadir örneklerinden olan karo çininin, müzayede evinde satışa sunulduğunun anlaşılmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girip, satışı durdurdu.

Londra Büyükelçiliği tarafından 30 Kasım'da Türkiye'ye gönderilen karo çini, 3 Aralık'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.

Karo çini, 5 Aralık'ta Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne getirildi. Eserde, 16'ncı yüzyılda 55 yıl kullanılan ve ustasının çıraklara öğretmediği için bir daha kullanılmayan mercan kırmızısı rengi yer alıyor.

Müzede sergilenen eser, Adana Seyhan Ulu Camii'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla ait olduğu yere geri gönderilecek.

"ÖNCELİĞİMİZ, YERİNDE SERGİLENMESİ"

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Teberrükat Müdürü Önder Özbilgin, Türkiye'ye iade edilen eserle ilgili, "Çinimiz İznik çinisi, en büyük özelliği mercan kırmızısı. Ustasının gelecekteki kalfa veya çırağına öğretmediği için o dönem kullanılan kırmızı rengini daha sonraki hiçbir dönemde göremiyoruz. Bizans ve Selçuklu döneminden kalma kültürel motifleri çinide net olarak görüyoruz. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün en önemli önceliği, eserlerin yerinde sergilenmesi. Eseri koruma altına aldık, camideki çalışmaların ardından eseri yerinde göreceğiz" diye konuştu.

Özbilgin, yapılan çalışmalara ilişkin, "2002 yılından itibaren yurt dışından birçok eser getirildi. Bu çininin devamında daha önce de getirdiklerimiz var. 2002 yılından günümüze ülkemizden yurt dışına kaçırılan 21'i teberrükat eşyası olmak üzere 131 parçayı ülkemize getirdik" dedi.

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