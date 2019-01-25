Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin kaçışını ve göçmen kaçakçılığını engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Havsa Dörtyol ışıklar mevkisinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, FETÖ/PDY üyeliğinden kaydı bulunan V.A, O.T. ve N.M. ile Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.