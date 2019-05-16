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Yurt dışında kanser tedavisi olmak için pasaport talep eden KHK'lı Prof. Dr. Haluk Savaş'a olumlu yanıt

KHK ile ihraç edilip yargılandığı davada beraat eden Prof. Dr. Haluk Savaş, kanser hastalığı nedeniyle yurt dışında tedavi olmak için yeniden pasaport talebinde bulunmuştu. Savaş’ın pasaport talebiyle ilgili ortaya çıkan sorun çözüldü

Prof. Dr. Haluk Savaş

Adana Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Haluk Savaş ve eşine zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi’ başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 15.5.2019 tarihinde Valiliğimizce yapılan açıklamaya ek basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. Maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir” denildi.

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