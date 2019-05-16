Adana Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Haluk Savaş ve eşine zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi’ başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 15.5.2019 tarihinde Valiliğimizce yapılan açıklamaya ek basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. Maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir” denildi.