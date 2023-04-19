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Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

Havaların ısınması ile beraber, Türk lirasının halen değerli olduğu olduğu yurt dışında ucuza gezebileceğiniz ülkeleri sizler araştırarak sıraladık...

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  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    1. SIRBİSTAN

    Sırbistan'da bir Türk lirası 5,53 Sırp dinarına karşılık geliyor. Ülkemize coğrafi yakınlığı nedeniyle vizesiz ziyaret edilebilen Sırbistan tatil için görülmeye değer ülkelerden birisi olabilir.
  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    2. ARJANTİN

    Latin Amerika'nın göz alıcı güzelliklerinin yer aldığı Arjantin, uzun yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerden birisi. Bu nedenle Türk lirası Arjantin pezosu karşısında değerli. 1 Türk lirası güncel olarak 11,16 Arjantin pezosuna eş değer.

     
  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    3. ÇEKYA

    Tarihin en güzel korunduğu ülkelerden birisi olan Çekya'da görülmesi gereken ilk yerlenden birisi Prag. Prag'da birkaç gün geçirmek için plan yapılabilir. Üstelik Çekya'da euro üzerinden alışveriş yapılmıyor. 1 Türk lirası Çekya'da 1,09 Çekya korunası.

     
  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    4. TAYLAND

    Sahip olduğu doğal güzellikler ile Tayland, oldukça köklü ve kadim bir tarihi de içerisinde barındırıyor. Muhteşem plajları ve kendine has mimarisi ile Tayland'da bir Türk lirası, 1,76 Tayland bahtı değerinde. 

     
  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    5. RUSYA

    Köklü tarihi ve yapıları ile Rusya dikkat çeken ülkelerden birisi. Bununla beraber Türk lirasının karşılığı Rus rublesine göre tatil yapma imkanı da sunuyor. 1 Türk lirasının Rusya'da karşılığı ise 4,23 Rus rublesi.

     
  • Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! Türk lirasının daha değerli olduğu 6 ülke!

    6. FİLİPİNLER

    Doğası ve egzotik güzelliği ile Filipinler en popüler tatil bölgelerinden birisi. Ayrıca Türkiye'ye vizesiz seyahat hakkı da tanıyan bir ülke. Bir Filipin pesosu 0,35 Türk lirası değerinde, yani 1 Türk lirası yaklaşık 3 Filipin pesosuna karşılık geliyor. Eşsiz plajları ve doğal güzellikleri ile Filipinler görülmeye değer yerlerden birisi.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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