Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mayıs haftasında net 134,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 73,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 20,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 35,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 25 milyar 145,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 11 milyar 590,8 milyon dolardan 12 milyar 458,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 20,7 milyon dolarlık alışla 470,8 milyon dolardan 491,5 milyon dolara yükseldi.