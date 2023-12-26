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        Haberler Gündem Yurt dışındaki emeklilere müjde: Yurt dışından gelen arabaların Türkiye'de kalma süresi 4 yıla çıkarıldı!

        Yurt dışından emekli olanlara müjde! Arabaların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya yurt dışından emekli olan vatandaşlar için yeni bir karar alındığını belirtti. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların Türkiye'de kalma süresi yurt dışından emekli olanlar için uzatılıyor. Peki, yurt dışından emekli olan vatandaşlar arabalarını ne kadar süreyle Türkiye'de tutabilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:29
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilişkin yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Buna göre, emekli vatandaşlar tarafından yurt dışından getirilen araçlara verilen süre uzatıldı. Peki, emekliler yurt dışından gelen arabaları kaç gün kullanabilecek? İşte, detaylar...

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        EMEKLİLER YURT DIŞI ARAÇLARINI 730 GÜN KULLANABİLECEK

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıkaya, ilgili kararla ilgili şunları söyledi:

        Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtıyla yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor.

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        YURT DIŞINA ÇIKMAYA GEREK KALMAYACAK

        1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle; yurt dışında emekli olan vatandaşlar araçları için 730 günlük bir ek süre de talep edebilecek. Üstelik emekli vatandaşların tekrar yurt dışına çıkmasına gerek kalmayacak.

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        YURT DIŞI TELEFONLARIN KULLANIM SÜRESİ 180 GÜNE ÇIKARILDI

        Sırakaya, yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin de bir müjdeleri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

        Yeni düzenlemeyle yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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