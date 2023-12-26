AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilişkin yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Buna göre, emekli vatandaşlar tarafından yurt dışından getirilen araçlara verilen süre uzatıldı. Peki, emekliler yurt dışından gelen arabaları kaç gün kullanabilecek? İşte, detaylar...

2 Şurada Paylaş!









EMEKLİLER YURT DIŞI ARAÇLARINI 730 GÜN KULLANABİLECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıkaya, ilgili kararla ilgili şunları söyledi:

Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtıyla yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor.