AA

Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde turizm işletmelerinde çalışan, yurt dışında restoran işleten ve üç dil bilen girişimci, şehir hayatından sıkılınca Sivas'ın Zara ilçesindeki köyüne döndü ve yeni bir yaşam kurdu.

Almanca, Rusça ve İngilizce bilen 40 yaşındaki Serkan Çakmak, yıllarca yurt dışında turizm işletmelerinde çalıştı. Almanya ve İspanya'da restoran açan Çakmak, şehir hayatından sıkılınca çareyi köyüne dönmekte buldu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Zara ilçesine bağlı Kevenli köyüne gelen Çakmak, burada çiftlik kurdu. Romanov cinsi 10 koyunla hayvancılığa başlayan Çakmak, 130 hayvanlı sürünün sahibi oldu.

Serkan Çakmak, AA muhabirine, doğal hayata duyduğu özlemle kurduğu işletmesinde küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyledi.

Turizm sektöründe otel, restoran işletmeciliği alanlarında ve yabancı dillerle ilgili onlarca sertifikaya sahip olduğunu belirten Çakmak, köy evinde koyunlarıyla zaman geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Çakmak, zamanının tamamını koyunlarına ayırdığını ve hayvanlarını günde iki kez otlağa çıkartarak çobanlık yaptığını anlattı.

İNGİLİZCE, ALMANCA VE RUSÇA BİLİYOR

Köyüne gelmeden öncede Antalya'da kuyumcu dükkanı açtığını belirten Çakmak, şunları söyledi:

"Yurt dışında birçok ülkede bulundum. Buralarda turizm ile alakalı işletmelerde şeflik ve müdürlük yaptım, gemilerde çalıştım. Yabancı dil olarak İngilizce, Almanca ve Rusça konuşuyorum. Almanca ana dil seviyesinde, İngilizce ve Rusça da iyi derecede konuşabiliyorum."

Doğayla baş başa kalmak için köyüne döndüğünü aktaran Çakmak, "Biraz doğa hayatı yaşamak istedim, hayvanlarla iç içe olmak istedim. Sonra Romanov koyunlarını fark ettim, internette biraz araştırma yaptım. Çeşitli işletmelere gidip gözümle insanların yaptıklarını gördüm. Kafama yattı, biraz da değişiklik aradığım için köyüme geldim, bu işe başladım ve memnunum." diye konuştu.

10 KOYUNLA BAŞLADI, 130 KOYUNLUK SÜRÜSÜ OLDU

Köyünde hayvancılığı tek başına yaptığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Hayvanların yaylımını da aşılamalarını da tek başıma yapıyorum. İnsanlar bu işi yapmak istedikten, gönül verdikten sonra yapılamayacak diye bir şey yok. Gayet de güzel bir iş, severek yaptıktan sonra. Hayvancılığa 1,5 yıl önce 10 koyunla başladım. İlk önce denemek için gebe hayvanlar getirttim. Bu işten anlamadığım için bir süreç geçirelim istedim. 10 koyundan 30 kuzu aldım. Ortalama 1,5 yıl içerisinde 130 koyuna sahip oldum."

Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir de azminden dolayı Çakmak'ı tebrik etti.

Bu tür girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bedir, "Çeşitli ülkelerde bulunup da kendi vatanına gelip, baba yurdunda bu işi yapması gerçekten gurur verici. Bölgemiz, koyunculuk için çok elverişli. 30 yıl önce köylerimizin tamamında koyun vardı, şu an parmakla sayılacak kadar az kaldı. Serkan kardeşimiz gibi girişimcilere ihtiyacımız var" dedi.