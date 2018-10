15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle binlerce kamu görevlisi ihraç edilirken, onlarca dernek, vakıf ve yayın kuruluşu da kapatıldı. Bunun dışında devlet imkanları ile yurtdışına eğitime giden çok sayıda öğrenicinin de ilişiği kesilmesine karar verildi. OHAL Komisyonu’na bu öğrencilerden ikisinin itirazını haklı buldu ve başvurularının kabulüne karar verdi. Bu karar sonrası biri ABD’de diğeri İngiltere’de eğitim hayatına devam eden öğrencilere hakları iade edilecek.

131 BİN 922 İŞLEM TESİS EDİLDİ

2 yıl süren OHAL süresince çıkarılan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle onlarca dernek, vakıf ve yayın kuruluşu da kapatıldı.

O ÖĞRENCİLERİN İLİŞİKLERİ DE KESİLDİ

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ile dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelere eğitime gönderilen 250 öğrencinin ilişiğinin de kesilmesine karar verildi. ABD’de bir üniversite doktora eğitimi yapan H.D. ile yine İngiltere’de bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan R.K. da bu isimler arasında bulunuyordu.

OHAL KOMİSYONU’NA BAŞVURDULAR

Her ikisinin de KHK ile öğrencilikle ilişikleri kesildi. Eğitimlerinin son döneminde bulunan öğrenciler Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

“FETÖ İLE İRTİBATIMIZ YOK” DEDİLER

Başvuru dilekçelerinde eğitim serüvenlerini anlatan öğrenciler, “FETÖ ile hiçbir irtibatımız bulunmamaktadır. Gerekli araştırmaların yapılarak, mağduriyetimizin giderilmesine karar verilmesini istiyoruz” dediler.

KOMİSYON BAŞVURULARINI KABUL ETTİ

OHAL İnceleme Komisyonu, başvuruları inceledi. İlgili birimlerce yapılan yazışmalarda her iki ismin de FETÖ ile irtibatlarına dair bir tespite ulaşılamadı. Bu tespitler üzerine komisyon her iki ismin de başvurularının kabulüne karar verdi. Her iki ismin de öğrencilikle yeniden ilişiklerinin sağlanmasına dönük talepleri kabul edildi.

KARAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Karar gereği yerine getirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na da gönderildi. Bakanlık her iki isim de öğrencilikle ilişkilerinin kesilmelerine dair işlemi kaldıracak ve öğrenciler geriye dönük haklarını alacak.

1929 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

Türkiye, 1929 yılından beri üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu bursundan yaklaşık 19 bin öğrenci yararlandı. Halen 50 ülkede 3 bin 739 öğrenci bu burslardan yararlanarak, eğitim görüyor.

38 BİN KARAR VERİLDİ

Öte yandan, KHK’larla tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 125 bin başvuru yapıldı. Komisyon bu başvurulardan 38 binini sonuçlandırdı. 2 bin 500 başvuru kabul edilirken, 35 bin 500 başvuru reddedildi. Komisyon tarafından kamu görevine iade edilenlerin yanı sıra çok sayıda kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağladı. Bu kararlar arasında dernek, vakıf , öğrenci yurdu ve televizyon kanalı da yer alıyor. Olağanüstü hal döneminde haklarında uygulanan tedbir işlemi ile rütbeleri alınan birçok emekli güvenlik personeli ile resmi bursları kesilen öğrencinin de başvuruları incelendi ve Komisyon kararıyla hakları iade edildi. 87 bin dolayında başvurunun ise incelemeleri Komisyon’da devam ediyor. Komisyon’un kararlarına karşı Ankara’da kurulan 4 özel yetkili mahkemede dava açılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ