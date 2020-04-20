AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye çalışması başlatılmıştı.

Bu kapsamda İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Ardından pasaport kontrolü gerçekleştirildi.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yolcular, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

MISIR'DAN 164 KİŞİ GETİRİLDİ

Mısır'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.

Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında inen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

ALMANYA’DAN GETİRİLEN 289 TÜRK VATANDAŞI SAMSUN’DA

Almanya’da bulunan 289 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının daha sonra otobüslerle Sinop’ta bulunan KYK’ya ait yurtlara yerleştirilip buralarda 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenilirken, otobüslerle tahliye işlemi tamamlandı.

Öte yandan bugün içinde İspanya’dan da 250 Türk vatandaşı Samsun’a getirilecek. İspanya’dan kalkacak uçağın 23.30 sıralarında Samsun’a ulaşması bekleniyor. Gelecek vatandaşlar Tokat’taki KYK yurtlarına yerleştirilecek.