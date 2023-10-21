Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi

        Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi

        Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Türkiye'deki denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu olacak, sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisindeki üniversitelerden mezun olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:14 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

        Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye'de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı.

        Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge..." şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

        Aynı maddeye eklenen hükümle, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanların bu uygulamadan muaf tutulması kararlaştırıldı.

        REKLAM

        BELGE, BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLEBİLECEK

        Başvuru belgelerinin arasına eklenen yabancı dil başarı puan belgesi, başvuru sırasında ibraz edilebilecek.

        Adayın öğrenim gördüğü programın eğitim diline ilişkin belgenin uygunluğu, mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvuruları incelenirken denetlenecek.

        Söz konusu dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde denklik başvurusu reddedilecek.

        Öğrenim görülen programın dilinde daha önce YÖK tarafından kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı YÖK tarafından belirlenecek.

        Kazanımlarla ilgili şüphelerin giderilmesi amaçlandı

        YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle, adayların öğrenimlerinin gerçekliği ile programın gerektirdiği kazanımların elde edilip edilmediği konusundaki şüphelerin giderilmesi amaçlandı.

        Öğrencinin öğrenim gördüğü programın dilini bilmemesinin, programın gerektirdiği kazanımları edinemediği anlamına geldiğini belirten kaynaklar, bu şekilde mezun olunamayacağını vurguladı.

        Kaynaklar, bu kazanımları elde edememesine rağmen öğrencinin mezun olmasının, ilgili yükseköğretim kurumunun nitelikli eğitim-öğretim faaliyeti yürütmediğini, düzenlediği diplomaların da herhangi eş değerliğinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Refah Sınır Kapısı saat: 10.00'da açılacak!
        Refah Sınır Kapısı saat: 10.00'da açılacak!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar