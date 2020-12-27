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Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden virüsün mutasyona uğradığı ile ilgili haberler de art arda geldi. Sağlık Bakanlığı, son gelişmeler üzerine yurt dışından Türkiye'ye geleceklere yönelik yeni önlemler getirdi.

1 MART'A KADAR DEVAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 30 Aralık'tan itibaren hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi istenecek. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecek. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacak. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

6 YAŞ ÜSTÜNE ZORUNLU

Hava yolu için 28 Aralık'ta başlanacağı belirtilen, daha sonra 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı duyrulan negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu için şirketler de duyurularını yaptı. Türk Hava Yolları, hem internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliğini" hatırlatarak "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır" bilgisini verdi.

TEST NEREDE YAPILACAK?

3 gün sonra başlayacak uygulama için Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların kafalarında birtakım soru işaretleri bulunuyor. Açıklamalarda uçuşlardan "72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testi" zorunluluğundan söz ediliyor ancak bu testlerin nerede ve nasıl yapılacağı konusu belirsizliğini koruyor. Hava yolu şirketlerinin test yapmayacağı ve test yapılabilecek bir yer için yönlendirmede bulunmayacağı öğrenilirken Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların ya da misafirlerin bulundukları ülkelerde test yapabilecekleri yeri kendilerinin bulması gerekiyor.

GİDEN İÇİN DAHA KOLAY

Yurt dışından Türkiye'ye gelecekler için durum böyleyken Türkiye'den yurt dışına çıkacaklar için ise Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde detaylı açıklamalar yer alıyor.

Bakanlığın sitesinde Covid-19 testi için yetkilendirilmiş yerlerin listesi yer alırken, izlenecek yol da 4 maddede sıralanıyor:

1- Yurtdışına çıkacak kişiler için il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde ve belirlenen kişilerce alınacak olan PCR numuneleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Covid 19 tanı laboratuvarları arasından il sağlık müdürlüğünce belirlenerek tetkikleri yapılacaktır.

2- Kişiler (Vatandaş yabancı ayrımı olmaksızın),yurtdışına çıkışlarını belgeleyen (bilet, davetiye, öğrenim belgesi, dilekçe gibi. ) belgeler ile birlikte il sağlık müdürlüğünce belirlenecek yerlere başvuracaktır. Başvuru esnasında 250 Türk Lirası tetkik bedelini belirlenen hesap numarasına yatıracaklar ve yatırmış olduklarına dair belgeyi de ibraz edeceklerdir.

3- Yapılan testlerin sonuçlarına kişiler PDF olarak E-Nabız’dan ulaşabilecek olup ayrıca onay aranmayacaktır. E-Nabız sistemine kayıtlı olmayan kişiler il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen merkezlerden sonuç raporu alabilecektir.

4- Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmayacak olup bu görevliler görev belgelerini ibraz edeceklerdir.