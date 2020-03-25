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Eğitim için İngiltere´de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişi İstanbul Havaalanı'nda yapılan kontrollerin ardından Sakarya`nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi.

Polis ekiplerinin eskortluğunda otobüslerle yurt kapısına getirilen 142 kişi burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından odalara yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan 142 kişinin sağlık durumları ise anlık olarak takip edilecek.

SUDAN VE MISIR'DAKİ TÜRK ÖĞRENCİLER VE BAZI AİLELER SİVAS'A GETİRİLDİ

Sudan ve Mısır'dan Sivas'a getirilen öğrenci ve ailelerden oluşan 135 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında Sudan ve Mısır'a giden öğrenciler ile bu ülkelerde bulunan bazı Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Öğrenciler ve aileler havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi.

İTALYA'DAN GELEN 401 ÖĞRENCİ SAMSUN'DA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

İtalya'dan havalanan ve 401 öğrenciyi taşıyan iki uçak gece saatlerinde Çarşamba Havalimanı´na indi. Havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Havalimanında pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Ateşi yüksek çıkan öğrenciler, apronda bekleyen ambulanslara bindirilerek, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Sağlık problemi olmayan diğer öğrenciler ise yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

DİĞER YURTLAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Öğrencilerin 14 gün boyunca kalacağı KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda da yaklaşık 3 gündür dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yurt binası çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ile Karadeniz Öğrenci Yurdu´nda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak, iki yurt karantinaya alınacak öğrenciler için hazırlandı.

İSVEÇ'TEN GELEN VATANDAŞLARA BOLU'DA KARANTİNA

İsveç’ten Türkiye’ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Dün akşam saatlerinde İsveç'te yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 23 kişi Bolu'ya getirildi. İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, İsveç'ten gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Bolu'da, Yunanistan, Kolombiya, Pakistan ve İsveç'ten gelen Türk vatandaşı toplam 92 kişi bulunuyor.