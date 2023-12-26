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Yurt dışından telefon getiren vatandaşlar, telefonu Türkiye'de kaydettirmeden 120 gün kullanabiliyordu. Ancak AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, bu konuda yaptıkları yeni düzenleme ile beraber; bu süreyi uzattıklarını ve yeni bir başvuru halinde kullanım süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Peki, yurt dışından gelen tefonlar kaç gün kullanılabilir, süresi kaç gün? İşte, detaylar...